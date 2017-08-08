Бывший глава администрации Спасска осужден по двум статьям УК Криминал

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Бывший глава администрации Спасска Пензенской области Николай Ломонов, полномочия которого были досрочно прекращены 20 апреля 2017 года, признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

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Согласно данным, размещенным на сайте Спасского районного суда, приговор был провозглашен во вторник, 8 августа.

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина, чиновник, который сначала занимал должность заместителя главы администрации Спасска, а впоследствии — мэра, в обязанности которого среди прочего входило курирование работ по благоустройству города, совершил преступление в декабре 2013 года.

«За покровительство и попустительство по службе при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Спасске другим лицом, не являющимся подрядчиком в рамках муниципального контракта, мужчина получил от последнего через посредника 70 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что полученными деньгами чиновник распорядился по своему усмотрению.

Мария Зимина добавила, что компания, являющаяся подрядчиком по контракту, перевела деньги в бюджет Спасска под видом спонсорской помощи, законность чего впоследствии проверили прокуратура района и представители регионального управления ФСБ России.

«Проверка показала, что глава администрации Спасска в декабре 2014 года потребовал у генерального директора фирмы перечислить 400 тыс. рублей в городской бюджет под видом спонсорской помощи, пояснив, что указанные денежные средства в последующем будут возвращены в качестве части оплаты по муниципальному контракту. Он угрожал, что в противном случае оставшиеся по контракту денежные средства в размере почти 10 млн. рублей не будут выплачены», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, за получение взятки бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

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«По ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Однако осужденный освобожден от него в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Арест, ранее назначенный в ходе следствия судом на принадлежащий мужчине автомобиль иностранного производства, сохранен», — уточнила и.о. старшего помощника прокурора.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

В настоящее время исполняющим обязанности главы администрации Спасска Пензенской области является Сергей Балашов.

31 июля на 54-й внеочередной сессии собрания представителей города было принято решение об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Спасска. Он назначен на 22 августа.