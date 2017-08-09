20:27:48 Среда, 9 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области мужчина отработает 250 часов за кражу полтонны пивоваренного ячменя

15:07 | 09.08.2017 | Криминал

Печать

Пачелма, 9 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 250 часов обязательных работ назначено мужчине, который признан судом виновным в краже 520 кг пивоваренного ячменя с элеватора ООО «Архангельское» в Пачелмском районе Пензенской области.

В Пензенской области мужчина отработает 250 часов за кражу полтонны пивоваренного ячменя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В конце мая на своем автомобиле мужчина подъехал к элеватору, незаконно проник в бункер с зерном, где в принесенные с собой мешки насыпал 520 кг пивоваренного ячменя. С похищенным имуществом он с места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он уточнил, что своими действиями мужчина причинил ООО «Архангельское» ущерб на сумму более 6,5 тыс. рублей.

По словам представителя суда, при назначении наказания среди прочего суд учел, что мужчина является отцом двоих детей 2009 и 2012 годов рождения.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал он.
Актуальное
Читайте также
В Пензе коммунисты хотят пикетировать здание епархии Пензенский драмтеатр откроет сезон «Кабалой святош» 7 сентября
В Чемодановке 29 августа несколько домов останутся без газа В детском парке в Арбеково проверят здоровье юных пензенцев и их родителей
В Пензенском районе бывшая чиновница оштрафована за нарушения при продаже пилорамы Андрей Кувайцев возглавил фонд развития промышленности Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама