В Пензенской области мужчина отработает 250 часов за кражу полтонны пивоваренного ячменя Криминал

Пачелма, 9 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 250 часов обязательных работ назначено мужчине, который признан судом виновным в краже 520 кг пивоваренного ячменя с элеватора ООО «Архангельское» в Пачелмском районе Пензенской области.

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«В конце мая на своем автомобиле мужчина подъехал к элеватору, незаконно проник в бункер с зерном, где в принесенные с собой мешки насыпал 520 кг пивоваренного ячменя. С похищенным имуществом он с места совершения преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

Он уточнил, что своими действиями мужчина причинил ООО «Архангельское» ущерб на сумму более 6,5 тыс. рублей.

По словам представителя суда, при назначении наказания среди прочего суд учел, что мужчина является отцом двоих детей 2009 и 2012 годов рождения.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал он.