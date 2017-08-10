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Под Пензой выстреливший в знакомого мужчина выплатит ему 80 тыс. рублей

13:39 | 10.08.2017 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области по решению суда выплатит моральную компенсацию в размере 80 тыс. рублей своему знакомому, в которого он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из оружия в феврале 2017 года из-за личной неприязни.

Под Пензой выстреливший в знакомого мужчина выплатит ему 80 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Злоумышленник причинил мужчине телесные повреждения, расценивающие как легкий вред здоровью. В мае он был осужден к 9 месяцам ограничения свободы», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

Он добавил, что потерпевший был вынужден пройти лечение и реабилитацию.

«Случившееся негативно сказалось на состоянии его психического здоровья — он стал часто переживать, находиться в состоянии стресса», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.
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