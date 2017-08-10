В Пензе перечисливший деньги по просьбе «родственницы» мужчина стал жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Житель Пензы стал жертвой интернет-мошенничества, перечислив деньги на неизвестный счет по просьбе, поступившей в приложении Skype от имени родственницы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области, сначала он перевел по указанным реквизитам 14 тыс. рублей, а затем — после повторной просьбы — еще 10 тыс. рублей.

«Впоследствии он узнал, что аккаунт родственницы был взломан и денег она у него не просила», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.