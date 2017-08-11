Житель Пензы перечислил мошеннику деньги за несуществующую аппаратуру для «Audi» Криминал

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. 25-летний житель Пензы перечислил мошеннику 16 тыс. рублей в качестве задатка за мультимедийную систему для автомобиля «Audi».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте Avito.ru мужчина увидел объявление о продаже системы за 23 тыс. рублей и позвонил по контактному телефону. С неизвестным он договорился о приобретении товара при условии перечисления предоплаты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что покупатель перечислил задаток на счет банковской карты, но товар до сих пор не получил, а телефон незнакомца оказался отключен.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в полиции.