Хранивший наркотик в теплотрассе житель Спасска проведет в колонии почти 2 года Криминал

Спасск, 11 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 24-летнему жителю Спасска Пензенской области, который признан судом виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

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«В августе 2016 года он собрал дикорастущую коноплю и переработал в целях получения наркотического средства. Полученный наркотик мужчина хранил под листом железа теплотрассы, проходящей возле его дома», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что в мае 2017 года злоумышленник забрал наркотик из тайника и направился в сторону улицы Советской, где был задержан сотрудниками полиции.

«В ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли у него полимерный пакет с наркотическим средством», — отметила собеседница агентства.

По словам Марии Зиминой, приговор вступил в законную силу.