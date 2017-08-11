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Хранивший наркотик в теплотрассе житель Спасска проведет в колонии почти 2 года

14:02 | 11.08.2017 | Криминал

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Спасск, 11 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 24-летнему жителю Спасска Пензенской области, который признан судом виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Хранивший наркотик в теплотрассе житель Спасска проведет в колонии почти 2 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В августе 2016 года он собрал дикорастущую коноплю и переработал в целях получения наркотического средства. Полученный наркотик мужчина хранил под листом железа теплотрассы, проходящей возле его дома», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что в мае 2017 года злоумышленник забрал наркотик из тайника и направился в сторону улицы Советской, где был задержан сотрудниками полиции.

«В ходе личного досмотра они обнаружили и изъяли у него полимерный пакет с наркотическим средством», — отметила собеседница агентства.

По словам Марии Зиминой, приговор вступил в законную силу.
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