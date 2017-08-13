В Пензе возбуждено дело по факту нападения на женщину на пустынной улице Криминал

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено по факту нападения на пенсионерку вблизи жилого дома на проспекте Строителей в Пензе в темное время суток.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник воспользовался тем, что на улице больше никого не было, вырвал из рук женщины сумку, в которой находился мобильный телефон и 400 рублей, толкнул потерпевшую и скрылся.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления жителя Пензы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Его задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что похищенный мобильный телефон продал, а вырученные деньги потратил на приобретение алкоголя», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что мужчина заключен под стражу.