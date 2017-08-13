12:39:50 Воскресенье, 13 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
Большой фоторепортаж Встреча Дмитрия Медведева с партактивом «Единой России» в ПФО. Пенза, 11 августа 2017 г.

В Пензе возбуждено дело по факту нападения на женщину на пустынной улице

09:38 | 13.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено по факту нападения на пенсионерку вблизи жилого дома на проспекте Строителей в Пензе в темное время суток.

В Пензе возбуждено дело по факту нападения на женщину на пустынной улице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник воспользовался тем, что на улице больше никого не было, вырвал из рук женщины сумку, в которой находился мобильный телефон и 400 рублей, толкнул потерпевшую и скрылся.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления жителя Пензы, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Его задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что похищенный мобильный телефон продал, а вырученные деньги потратил на приобретение алкоголя», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что мужчина заключен под стражу.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой возбуждено дело по факту хранения наркотиков в крупном размере Мэр Пензы распорядился включать подсветку «Ростка»
Губернатор поздравил пензенцев с областным праздником «Спас» Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником
Губернатор поздравил пензенских строителей с профессиональным праздником В трех районах Пензы выявлена нелегальная торговля
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама