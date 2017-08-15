11:06:46 Вторник, 15 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Замглавы администрации Бессоновского сельсовета обвиняется в получении взятки

09:09 | 15.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Бессоновского сельсовета Пензенской области обвиняется в получении взятки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Замглавы администрации Бессоновского сельсовета обвиняется в получении взятки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«По предварительной версии, в полномочия заместителя главы администрации Бессоновского сельсовета входило осуществление контроля за выполнением осужденными обязательных работ по решению суда на территории муниципального образования. 11 августа должностное лицо получило взятку в размере 50 тыс. рублей за незаконное внесение в табель заведомо ложных сведений об отработанном одним из заключенных времени, а также за фактическое незаконное освобождение его от отбывания наказания», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, противоправные действия должностного лица были пресечены сотрудниками подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области.

«Он задержан в момент получения взятки. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — резюмировала Юлия Пилясова.

Согласно данным, опубликованным на сайте Бессоновского сельсовета, должность заместителя главы администрации занимает Сергей Шиляев.
Актуальное
Читайте также
В Пензе ребенок госпитализирован после ДТП на улице Терешковой Пензенский «Дизель» подписал контракт с Константином Турукиным
В Каменке пешеход пострадал в результате ДТП Под Пензой мать осуждена за жестокое обращение с детьми
В Пензенской области на четыре дня отменят поезда «Белинская — Пачелма» В Иссинском районе сотрудники ДЮСШ содержали скот в лагере «Зоренька» — прокуратура
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама