Замглавы администрации Бессоновского сельсовета обвиняется в получении взятки Криминал

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Бессоновского сельсовета Пензенской области обвиняется в получении взятки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

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Она уточнила, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«По предварительной версии, в полномочия заместителя главы администрации Бессоновского сельсовета входило осуществление контроля за выполнением осужденными обязательных работ по решению суда на территории муниципального образования. 11 августа должностное лицо получило взятку в размере 50 тыс. рублей за незаконное внесение в табель заведомо ложных сведений об отработанном одним из заключенных времени, а также за фактическое незаконное освобождение его от отбывания наказания», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, противоправные действия должностного лица были пресечены сотрудниками подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области.

«Он задержан в момент получения взятки. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — резюмировала Юлия Пилясова.

Согласно данным, опубликованным на сайте Бессоновского сельсовета, должность заместителя главы администрации занимает Сергей Шиляев.