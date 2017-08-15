Под Пензой мать осуждена за жестокое обращение с детьми Криминал

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ назначено жительнице Сосновоборского района Пензенской области 1974 года рождения, которая признана виновной в жестоком обращении с двумя своими детьми.

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«Гражданка причиняла двум своим малолетним детям физические и нравственные страдания путем жестокого обращения, выразившегося в непредставлении пищи, содержании в условиях, угрожающих жизни и здоровью, в том числе в невыполнении элементарных гигиенических норм, что повлекло возникновение у детей заболеваний», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, прокурорская проверка также показала, что органы и учреждения системы профилактики ненадлежащим образом исполняли возложенные на них обязанности.

«Так, орган опеки и попечительства не проинформировал прокуратуру района и орган внутренних дел о фактах выявления в августе и ноябре 2016 года жестокого обращения женщины со своими малолетними детьми, а также не забрал детей при наличии угрозы их жизни и здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что отделом полиции МО МВД России «Никольский» должным образом не велась индивидуальная профилактическая работа с целью предупреждения и пресечения преступлений в отношении несовершеннолетних.

«Сосновоборская участковая больница, располагавшая сведениями о неудовлетворительном состоянии здоровья детей, не проинформировало об этом прокуратуру района», — отметила Мария Зимина.

По ее словам, в адрес администрации Сосновоборского района, начальника ОП МО МВД России «Никольский» и главврача больницы были внесены представления.

«По результатам их рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время гражданка ограничена в родительских правах, малолетние дети находятся в социальном учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — резюмировала собеседница агентства.