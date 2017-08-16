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Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при попытке арендовать жилье в Петербурге

08:32 | 16.08.2017 | Криминал

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Заречный, 16 августа 2017. PenzaNews. 40-летняя жительница Заречного Пензенской области стала жертвой мошенничества при попытке арендовать жилье в Санкт-Петербурге через интернет.

Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при попытке арендовать жилье в Петербурге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте Avito.ru она обнаружила объявление о сдаче внаем квартиры в Санкт-Петербурге на улице Малоконюшенной и позвонила по контактному телефону. Неизвестная пояснила, что для предоплаты двух суток проживания необходимо перечислить 4 тыс. 800 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что после того, как женщина перевела по указанным реквизитам запрашиваемую сумму, объявление с сайта было удалено, а телефон незнакомки отключен.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в управлении.
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