Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при попытке арендовать жилье в Петербурге Криминал

Заречный, 16 августа 2017. PenzaNews. 40-летняя жительница Заречного Пензенской области стала жертвой мошенничества при попытке арендовать жилье в Санкт-Петербурге через интернет.

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«На сайте Avito.ru она обнаружила объявление о сдаче внаем квартиры в Санкт-Петербурге на улице Малоконюшенной и позвонила по контактному телефону. Неизвестная пояснила, что для предоплаты двух суток проживания необходимо перечислить 4 тыс. 800 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что после того, как женщина перевела по указанным реквизитам запрашиваемую сумму, объявление с сайта было удалено, а телефон незнакомки отключен.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в управлении.