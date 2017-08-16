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Мошенник из Пензы обманул ангарскую пенсионерку почти на 130 тыс. рублей

14:46 | 16.08.2017 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. 44-летний житель Пензы подозревается в совершении мошенничества в отношении 62-летней пенсионерки из Ангарска Иркутской области.

Мошенник из Пензы обманул ангарскую пенсионерку почти на 130 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сайте Avito.ru женщина разместила объявление о сдаче внаем однокомнатной квартиры. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который сказал, что хочет снять жилье. Под предлогом внесения предоплаты он попросил назвать номер банковской карты и коды подтверждения, которые поступят в SMS», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что после этого незнакомец перезвонил и сказал о перечислении лишней суммы, попросив вернуть деньги.

«Женщина перевела средства на указанные мужчиной реквизиты. Впоследствии она обнаружила, что с ее банковского счета было списано 126 тыс. рублей», — добавили в полиции.

В управлении отметили, что подозреваемый в совершении преступления пензенец ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Он признался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — резюмировали в пресс-службе.
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