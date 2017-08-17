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Пензенская пенсионерка лишилась 150 тыс. рублей, пытаясь получить компенсацию

10:17 | 17.08.2017 | Криминал

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Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. 75-летняя жительница Пензы лишилась 152 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Пензенская пенсионерка лишилась 150 тыс. рублей, пытаясь получить компенсацию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее домашний телефон позвонила неизвестная, которая сказала, что за ранее приобретенные добавки ей положена компенсация в 520 тыс. рублей. Для ее получения необходимо внести проценты за денежный перевод в сумме 32 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям незнакомки, пенсионерка перечислила на имя неизвестного через платежную систему в общей сложности 152 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.
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