В Пензе ищут двух «соцработниц», укравших у пенсионерки более 30 тыс. рублей Криминал

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции устанавливают личности двоих женщин, которые под видом социальных работников проникли в квартиру пожилой жительницы Пензы и украли 34 тыс. рублей.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, инцидент произошел в минувшую среду, 16 августа.

«Пенсионерка возвращалась домой из магазина, когда ее встретила незнакомая женщина. Она представилась социальным работником и спросила, получает ли собеседница необходимые услуги. Под предлогом оформления документов она предложила подняться в квартиру вместе с другой незнакомкой», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что женщину попросили предоставить пенсионное удостоверение якобы для того, чтобы переписать его данные.

«Затем незнакомки сказали, что хозяйке квартиры положены продуктовая помощь и денежная выплата, и попросили дать им сдачу в 500 рублей. В поисках нужной купюры пенсионерка заглянула в ящик стола в одной из комнат, где хранила свои деньги. Злоумышленницы заметили место, где находились наличные, и увели ее на кухню», — уточнили в управлении.

В пресс-службе сказали, что одна из незнакомок в присутствии пенсионерки надела на руки текстильные перчатки, но хозяйка квартиры не придала этому значения.

«Женщина сказала, что идет в магазин покупать продукты, и вышла из дома. Через некоторое время вторая незнакомка также ушла. После этого пенсионерка решила проверить сохранность сбережений и обнаружила, что деньги похищены», — отметили в ведомстве.

В УМВД сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

«Обе женщины славянской внешности. Одной из них на вид 35–40 лет, рост 155–160 см, плотного телосложения, лицо смуглое, волосы темные до плеч, глаза темные, брови накрашены. Была одета в синюю одежду с белыми фигурами», — отметили в полиции.

В управлении добавили, что второй женщине на вид 40–45 лет, рост 165–170 см, худощавого телосложения.

«Волосы русые до плеч. Была одета в цветное шелковое платье, при себе имела коричневую сумку», — резюмировали в пресс-службе.