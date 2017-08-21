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Житель Мокшанского района лишился почти 50 тыс. рублей при продаже самосвала

09:34 | 21.08.2017 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. 51-летний житель Мокшанского района Пензенской области перечислил мошенникам 47 тыс. рублей, пытаясь продать самосвал через интернет.

Житель Мокшанского района лишился почти 50 тыс. рублей при продаже самосвала

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он сообщил, что на сайте Avito.ru разместил объявление о продаже автомобиля «МАЗ-5551». Через некоторое время на его телефон позвонил неизвестный, который сказал, что намерен приобрести грузовик. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил назвать реквизиты банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что мужчина по инструкции звонившего подключил услугу «Мобильный банк» к номеру, указанному неизвестным, после чего обнаружил списание денег со своей карты.

«Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.
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