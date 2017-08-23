Полицейские в Пензе задержали женщину со «скоростью», марихуаной и метадоном Криминал

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали 42-летнюю женщину на улице Бородина в Пензе по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности.

«Полицейские обнаружили у нее семь гриппер-пакетов и пять бумажных свертков с различными веществами, предположительно, наркотического действия. Они были изъяты и направлены на экспертное исследование», — пояснили в ведомстве.

В полиции отметили, что вещества по результатам экспертизы определены как наркотические средства «скорость», метадон и марихуана.

«По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело», — отметили в управлении.