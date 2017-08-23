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Под Пензой женщина стала жертвой мошенничества при оформлении кредита через интернет

09:42 | 23.08.2017 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. 33-летняя жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при попытке оформить кредит через интернет.

Под Пензой женщина стала жертвой мошенничества при оформлении кредита через интернет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На одном из сайтов она подала заявку на получение кредита. Через некоторое время на телефон женщины позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей банка и сказала, что потерпевшей одобрен кредит. За доставку карты якобы необходимо было заплатить 2 тыс. 343 рубля, которые следовало перечислить по реквизитам, указанным звонившей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что затем женщина позвонила снова и потребовала оплатить страховку в сумме 9 тыс. рублей, а также услуги курьера в сумме почти 4 тыс. рублей.

«Потерпевшая перевела запрашиваемые суммы, после чего телефоны неизвестной оказались отключены. Общая сумма ущерба, причиненного действиями неизвестных лиц, превысила 15 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В управлении отметили, что по данному факту проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — подчеркнули в УМВД.
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