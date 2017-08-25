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В Пензе задержан мужчина, избивший пенсионерку палкой ради телефона и денег

11:33 | 25.08.2017 | Криминал

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Полицейские задержали 25-летнего уроженца Омской области по подозрению в совершении грабежа в отношении 72-летней пенсионерки в Первомайском районе Пензе, где злоумышленник вечером напал на женщину с палкой, несколько раз ударил ее, выхватил из рук пакет с мобильным телефоном и деньгами в сумме 1 тыс. рублей, после чего скрылся. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензе задержан мужчина, избивший пенсионерку палкой ради телефона и денег

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Молодой человек признался в грабеже и раскаялся в содеянном. Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Также уроженец Омской области подозревается в совершении кражи в Октябрьском районе Пензы. Из квартиры знакомого злоумышленник похитил два ноутбука и два мобильных телефона. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — заключение под стражу», — отметили в УМВД.
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