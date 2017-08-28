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В Пензе возбуждено уголовное дело против должника, выпрыгнувшего со второго этажа

16:40 | 28.08.2017 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело о неуплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей возбуждено в отношении 29-летнего жителя Пензы, который, спасаясь от приставов, выпрыгнул из окна своей квартиры на втором этаже.

В Пензе возбуждено уголовное дело против должника, выпрыгнувшего со второго этажа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, несмотря на это мужчина, задолжавший 348 тыс. рублей алиментов, не смог скрыться от сотрудников ведомства.

«Он был привлечен к административной ответственности .[...] Судом было назначено наказание — 100 часов обязательных работ», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что пьющий мужчина отработал этот срок, но к выплате долгов своим детям-погодкам — мальчику и девочке — не приступил.

«Спустя 2 месяца […] в отношении него было возбуждено уголовное дело», — добавила Яна Загребельная.
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