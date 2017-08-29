В Пензе обманувшая работодателя на 1 млн. рублей бухгалтер останется на свободе Криминал

Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым работавшая на одном из предприятий Пензы главным бухгалтером женщина получила условный срок за хищение путем обмана более 1 млн. рублей, вступил в законную силу.

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«Обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации и имея широкий спектр полномочий, в период времени с 24 мая по 25 октября 2016 года женщина разработала преступный план, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих юрлицу. Производя ежемесячное зачисление зарплаты сотрудникам на специальный расчетный счет, часть денег она необоснованно и неоднократно переводила на свою банковскую карту», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он пояснил, что главный бухгалтер вводила свое руководство в заблуждение, ссылаясь на перечисление части средств в виде налогов.

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«Таким образом, она похитила путем обмана 1 млн. 103 тыс. 972 рубля, причинив компании имущественный ущерб в особо крупном размере», — уточнил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что при назначении наказания были учтены, в частности, наличие у женщины малолетнего ребенка и ее беременность.

«Приговором суда первой инстанции ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с испытательным сроком 3 года. Также был удовлетворен гражданский иск — в пользу предприятия взыскано в возмещение ущерба более 800 тыс. рублей. В счет обеспечения гражданского иска обращено взыскание на принадлежащий женщине автомобиль «Peugeot 308», — сказал он, добавив, что ущерб в размере 300 тыс. рублей бухгалтер возместила ранее.