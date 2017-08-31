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В Пензе завершено следствие по делу об убийстве мужчины в заброшенном доме

12:06 | 31.08.2017 | Криминал

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела об убийстве мужчины в заброшенном доме на улице Урицкого в Пензе, совершенном год назад, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе завершено следствие по делу об убийстве мужчины в заброшенном доме

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Осенью 2016 года — точная дата не установлена — мужчина 1973 года рождения познакомился с потерпевшим и предложил ему выпить. В тот же день они расположились в заброшенном доме на улице Урицкого и начали употреблять спиртное. В процессе общения между обвиняемым и его новым знакомым произошел конфликт, в результате которого злоумышленник нанес потерпевшему не менее 30 ударов ножом. После этого он скрылся с места преступления», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что потерпевший скончался от колото-резаного ранения шеи, осложнившегося массивной кровопотерей.

«Тело мужчины было обнаружено лишь в конце февраля 2017 года случайным прохожим», — отметила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что после задержания обвиняемый был заключен под стражу.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая умышленное причинение смерти потерпевшему. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.
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