Полицейские разыскали контейнер, украденный с мусорной площадки в Колышлее Криминал

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу контейнера для сбора бытовых отходов, который был украден неизвестными с мусорной площадки на улице Белинского в поселке Колышлей Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, после обращения представителя местной администрации в правоохранительные органы на место была направлена следственно-оперативная группа.

«Была установлена причастность к совершению преступления двоих местных жителей в возрасте 37 и 40 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Они признались в содеянном. Похищенное изъято», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее аналогичный факт был зафиксирован в Пензе, где добычей злоумышленника стал мусорный контейнер весом около 80 кг.