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Дело о стрельбе у кафе на улице Калинина в Пензе передано в суд

18:19 | 04.09.2017 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела о покушении на убийство посетителя кафе, расположенного на улице Калинина в Пензе, передано в суд.

Дело о стрельбе у кафе на улице Калинина в Пензе передано в суд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 11 июня 2017 года в одном из кафе на улице Калинина между обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого они вышли на улицу. В ходе словесной перепалки потерпевший нанес несколько ударов по лицу обвиняемого. Последний достал из имевшейся при себе сумки пистолет «Оса» и произвел из него не менее трех выстрелов, причинив мужчине 1995 года рождения черепно-мозговую травму, раны и ссадины грудной клетки и живота», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что злоумышленник скрылся с места преступления, оставив раненного лежать на асфальте.

«Впоследствии пострадавший был своевременно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, был заключен под стражу.

«Вину в совершении преступления он признал частично», — отметила представитель следственного управления.
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