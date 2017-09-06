Производственная травма под Пензой закончилась ампутацией Криминал

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Ампутация голени произведена работнику коммерческой организации, получившему производственную травму в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 3 августа слесарь по ремонту оборудования общества с ограниченной ответственностью был направлен в рамках заключенного гражданско-правового договора в другую организацию, расположенную в Городищенском районе, для проведения работ. На территории данного предприятия он занимался погрузкой железных рельсов. При подъеме рельса на грузовой автомобиль с помощью автокрана были допущены нарушения правил техники безопасности. Произошло падение рельса с высоты, в результате чего потерпевший получил перелом обеих костей правой ноги, повлекший впоследствии ампутацию голени», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что данная травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

«По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также работников, ответственных за соблюдение правил техники безопасности.