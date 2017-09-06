17:44:09 Среда, 6 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Церемония вручения государственных и региональных наград. Пенза, 5 сентября 2017 г.

Производственная травма под Пензой закончилась ампутацией

12:11 | 06.09.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Ампутация голени произведена работнику коммерческой организации, получившему производственную травму в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Производственная травма под Пензой закончилась ампутацией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 3 августа слесарь по ремонту оборудования общества с ограниченной ответственностью был направлен в рамках заключенного гражданско-правового договора в другую организацию, расположенную в Городищенском районе, для проведения работ. На территории данного предприятия он занимался погрузкой железных рельсов. При подъеме рельса на грузовой автомобиль с помощью автокрана были допущены нарушения правил техники безопасности. Произошло падение рельса с высоты, в результате чего потерпевший получил перелом обеих костей правой ноги, повлекший впоследствии ампутацию голени», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что данная травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

«По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также работников, ответственных за соблюдение правил техники безопасности.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы лишился денег, договорившись в интернете о кредите в 1,2 млн. рублей Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду
Жители дома на улице Чаадаева в Пензе переплатили за ЖКУ более 240 тыс. рублей Роман Людучин планирует вернуться в КХЛ
Пензенский «Дизель» погасил 70% долгов Валерий Лидин вручил партбилеты новым членам «Единой России»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама