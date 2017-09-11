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В Пензе беременная женщина заключена под стражу за грабеж

09:12 | 11.09.2017 | Криминал

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Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Ленинским районным судом Пензы беременной женщине 1995 года рождения, которая обвиняется в грабеже.

В Пензе беременная женщина заключена под стражу за грабеж

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно материалам дела, неоднократно судимая женщина, находясь на 7 месяце беременности, постучалась в квартиру потерпевшей 1949 года рождения, попросив у нее деньги на похороны. Получив отказ, она оттолкнула пенсионерку и незаконно проникла в ее квартиру», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

Он пояснил, что беременная толкнула пожилую женщину, отчего та упала на пол.

«После этого обвиняемая, взяв с кухонного стола нож, высказала в адрес потерпевшей угрозу применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, украла у нее 4 тыс. 100 рублей и скрылась», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в данный момент молодая женщина содержится в следственном изоляторе.
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