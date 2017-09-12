Глава администрации Сердобского района прокомментировал информацию об уголовном деле Криминал

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Глава администрации Сердобского района Пензенской области Александр Бедикин прокомментировал ИА «PenzaNews» появившуюся в СМИ информацию о том, что по факту злоупотребления полномочиями в исполнительно-распорядительном органе возбуждено уголовное дело, фигурантом которого он является.

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«Фигурант — это понятие такое, очень растяжимое. Свидетель — это тоже фигурант, поэтому некоторые СМИ злоупотребляют этим термином и, естественно, хотят выдать информацию как можно «горячее», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении кого-то.

«Следственные органы будут искать виноватых в этой ситуации сложившейся, и неизвестно, [...] в администрации ли Сердобского района они находятся или за ее пределами и так далее. Никому на сегодня не предъявлено никакого обвинения. Честно скажу — знаю, что уголовное дело заведено, но никто пока в этом деле, так скажем, виновным не признан. […] Следственные органы [...] назначили экспертизу долгую, нудную, которая будет идти несколько месяцев. Только тогда можно будет говорить о чем-то уже более предметно», — пояснил Александр Бедикин.

Глава администрации Сердобского района добавил, что, по данным следователей, возросла кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета.

«Вы сами прекрасно знаете, что долг, например, возрос сегодня, а предпосылки для его образования могли возникнуть задолго-задолго до того момента, как возник этот самый долг. То есть, например, заключен был когда-то договор кем-то давно еще, например, не при нынешней власти и так далее. То есть во всем этом предстоит следственным органам разобраться — кто стал действительно виновным в том, что это стало возможным, кто невиновным. […] Вот они говорят: «Возросли долги. Будем искать виноватых». Ребята, скажем вам спасибо за то, что вы это сделаете. Они [долги] действительно возросли, да», — сказал он.

По словам Александра Бедикина, он понимает мотивы СМИ, которые пишут, что «глава администрации стал фигурантом уголовного дела», так как такие кричащие заголовки всегда больше привлекают аудиторию, однако ему обидно наблюдать за тем, как «пытаются передернуть тот или иной факт и преподнести его в более контрастном виде, нежели он на сегодня существует».

«Пока меня так же, как и всех остальных просто, так скажем, опросили по этому вопросу. Я думаю, что объяснил следственным органам предпосылки, которые стали причиной образования наших долгов — администрация на эту ситуацию повлияла так, как она должна была повлиять в той или иной ситуации, но долги все равно по-прежнему имеются. Как уж следственные органы расценят — виновата администрация, не виновата, увидим дальше», — пояснил собеседник агентства.

Глава администрации Сердобского района отметил, что в целом возбуждение уголовного дела на работе чиновников не сказалось, однако время, потраченное на дачу объяснений следователям, можно было бы направить на более полезные дела.

Александр Бедикин сообщил, что лично его вызывали к следователю около месяца назад.

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«Честно вам скажу — пришел, меня просто опросили, ряд вопросов задали. Везде пестрит моя фамилия, но пока это настолько условно. В Следственный комитет [вызывали], где-то с месяц назад мы разговоры вели. Честно сказать, с тех пор все пока остановилось, а вот сейчас это стало достоянием гласности. Новость-то очень старая по большому счету», — резюмировал он.

Как сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина, уголовное дело по факту выявленных в Сердобском районе нарушений было возбуждено по ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» еще 26 июля 2017 года.

«Как только будет по данному факту предъявлено обвинение, информация появится на нашем сайте», — пояснила собеседница агентства, отказавшись раскрыть какие-либо детали уголовного дела.