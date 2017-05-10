В СКР прокомментировали уголовное дело о злоупотреблениях в городищенской администрации Криминал

Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области на основании материалов, поступивших из регионального управления ФСБ России, возбудили уголовное дело по факту злоупотреблений полномочиями должностными лицами администрации Городищенского района, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина, комментируя ранее появившуюся информацию о деле против Геннадия Березина.

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«По версии следствия, в период 2013–2014 годов администрацией Городищенского района в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда заключались муниципальные контракты с коммерческими строительными организациями на приобретение за счет бюджетных средств жилых помещений в строящихся многоквартирных домах в городе Сурске по завышенной стоимости квадратного метра», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что затем при наличии сведений об имевшихся строительных дефектах и отступлениях от нормативно-технической документации представители администрации Сурска подписали акты приема-передачи квартир.

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«В результате действий должностных лиц были нарушены права и законные интересы граждан, подлежащих переселению на территории города Сурска из аварийного жилищного фонда, поскольку они были вынуждены проживать в помещениях, не отвечающих установленным требованиям. Также был причинен ущерб бюджету — администрации Сурска в размере более 5 млн. рублей», — сказала Людмила Фомина.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые информация о том, что в администрации Городищенского района Пензенской области проведены обыски и изъяты документы появилась в конце апреля 2017 года. Тогда источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении главы администрации Городищенского района Геннадия Березина.

Официально эти сведения в СКР и ФСБ ни подтверждать, ни опровергать не стали. Сам Геннадий Березин оказался недоступен для комментариев.