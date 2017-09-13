Двое мужчин объявлены в розыск по подозреию в убийстве таксиста в Кузнецком районе Криминал

Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Двое жителей Кузнецкого района Пензенской области объявлены в розыск в рамках расследования уголовного дела об убийстве мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено вблизи села Комаровка в минувшую пятницу, 8 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

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«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что трое жителей Кузнецкого района 1991, 1992 и 1997 годов рождения употребляли совместно спиртное, после чего вызвали такси для поездки. В ходе конфликта с таксистом злоумышленники нанесли потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, после чего оставили его в лесном массиве вблизи села Комаровка. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что один из подозреваемых — мужчина 1997 года рождения — был задержан в кратчайшие сроки.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Наталья Фомина.

По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.