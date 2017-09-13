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В Пензе вымогатели избили двоих человек чайником и микроволновкой ради 500 тыс. рублей

17:53 | 13.09.2017 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Двое жителей Пензенской области 1991 и 1997 годов рождения задержаны по подозрению в избиении знакомых, у которых они вымогали полмиллиона рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензе вымогатели избили двоих человек чайником и микроволновкой ради 500 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что мужчина и женщина — жители одного из районов области — приехали в Пензу на несколько дней и сняли квартиру. Злоумышленники проникли в жилище и стали избивать потерпевших руками и ногами, а также чайником, микроволновой печью и другими предметами, после чего начали требовать у них деньги — 500 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что поводом послужили якобы высказанные мужчиной в адрес подозреваемых оскорбления.

«На автомобиле злоумышленники вывезли потерпевших по месту их жительства, где один из граждан передал им 200 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

В УМВД сообщили, что по факту вымогательства группой лиц по предварительному сговору с применением насилия возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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