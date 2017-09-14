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Москвич предстанет перед судом за торговлю стероидами под Пензой

14:03 | 14.09.2017 | Криминал

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. 28-летний житель Московской области обвиняется в незаконном обороте анаболических стероидов на территории Шемышейского района Пензенской области.

Москвич предстанет перед судом за торговлю стероидами под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчина приобретал вещества через интернет в крупном размере по наиболее низкой цене.

«Являясь индивидуальным предпринимателем и обладая широким кругом знакомств среди лиц, занимающихся спортом и употребляющих анаболические стероиды, он незаконно сбывал их на территории Шемышейского района и ряда других населенных пунктов Российской Федерации с целью личного обогащения», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело направлено в Шемышейский районный суд для рассмотрения по существу.
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