Москвич предстанет перед судом за торговлю стероидами под Пензой Криминал

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. 28-летний житель Московской области обвиняется в незаконном обороте анаболических стероидов на территории Шемышейского района Пензенской области.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчина приобретал вещества через интернет в крупном размере по наиболее низкой цене.

«Являясь индивидуальным предпринимателем и обладая широким кругом знакомств среди лиц, занимающихся спортом и употребляющих анаболические стероиды, он незаконно сбывал их на территории Шемышейского района и ряда других населенных пунктов Российской Федерации с целью личного обогащения», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело направлено в Шемышейский районный суд для рассмотрения по существу.