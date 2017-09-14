В Никольском районе мужчина обвиняется в убийстве сожительницы и ранении ее брата Криминал

Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Мужчина 1990 года рождения обвиняется в убийстве своей сожительницы и нанесении ножевого ранения ее брату в Никольском районе Пензенской области.

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«Установлено, что вечером 20 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Он разозлился на нее за то, что она в заявила ему о своем решении с ним расстаться, в связи с чем вооружился имевшимся при себе ножом и нанес женщине множественные удары в грудь, живот и руки», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

По ее словам, женщина скончалась на месте от большой кровопотери в результате ранений с повреждением сердца, крупных сосудов и внутренних органов.

«После совершения убийства сожительницы злоумышленник ударил брата потерпевшей, который пришел в этот день в гости к сестре и в момент совершения убийства проснулся, в заднюю поверхность грудной клетки», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Фомина отметила, что мужчина незамедлительно был задержан и заключен под стражу.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал полностью. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.