Задержан второй подозреваемый в убийстве таксиста в Кузнецком районе Криминал

Кузнецк, 15 сентября 2017. PenzaNews. Второй подозреваемый в убийстве таксиста, тело которого было обнаружено вблизи села Комаровка Кузнецкого района Пензенской области 8 сентября, задержан. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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В ведомстве добавили, что третий мужчина, который по версии следствия, причастен к произошедшему, до сих пор находится в розыске.

В полиции пояснили, что тело с признаками насильственной смерти заметил местный житель.

«Неподалеку от трупа полицейские обнаружили яму с водой, в которой находился фрагмент бампера автомобиля. При проведении подворного обхода в селе Комаровка была выявлена машина с соответствующими повреждениями. Гражданин, возле дома которого находилось транспортное средство, пояснил, что накануне к нему обратился наглядно знакомый и попросил вытащить трактором застрявшую в яме машину», — сказали в управлении.

В пресс-службе отметили, что после этого были установлены личности погибшего и мужчины, обратившегося за помощью в вызволении автомобиля, а также его круг общения.

«По предварительным данным, подозреваемые причинили телесные повреждения таксисту в ходе конфликта, после чего завладели машиной погибшего и вывезли его тело в район села Комаровка, чтобы скрыть следы преступления. На обратном пути автомобиль застрял в яме», — сообщили в УМВД.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.