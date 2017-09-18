В Пензе молодой мужчина подозревается в избиении полицейского Криминал

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Пензы 1997 года рождения, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

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«По данным следствия, 2 сентября мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками полиции за неповиновение законному требованию о прекращении противоправных действий. Не желая проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, злоумышленник, находясь около одного из домов на улице Молодогвардейской, нанес полицейскому не менее одного удара рукой по голове и не менее двух ударов ногой в грудь», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что у сотрудника полиции был диагностирован кровоподтек правой щеки.

«В настоящее время проводится комплекс действий, направленный на закрепление доказательственной базы», — отметила собеседница агентства.