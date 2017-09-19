В Пензе завели дело на мать, заставлявшую своих пятерых детей попрошайничать Криминал

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» возбуждено в отношении 34-летней жительницы Пензы, заставлявшей своих пятерых детей попрошайничать.

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«Женщина обучала своих детей в возрасте от 6 до 15 лет методам выпрашивания денег у посторонних и отправляла в наиболее многолюдные места города для занятия попрошайничеством», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что ранее женщина дважды привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, однако свои незаконные действия в отношении детей продолжила.

«В настоящее время ведется следствие», — резюмировала собеседница агентства.