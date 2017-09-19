Житель Пачелмского района приговорен к 8 годам колонии за смерть матери Криминал

Пенза, 19 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы назначено жителю Пачелмского района Пензенской области за причинение смерти своей матери.

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«Следствием и судом установлено, что 26 июня мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей матерью 1961 года рождения. Он разозлился на потерпевшую за то, что она в ходе конфликта унижала его и оскорбляла нецензурными выражениями, в связи с чем схватил нож и ударил ее в бедро», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она пояснила, что потерпевшая скончалась от полученного колото-резаного ранения, осложнившегося массивной кровопотерей.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.