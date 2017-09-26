Подозреваемая в краже 750 тыс. рублей у жительницы Засечного женщина задержана Криминал

Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. 41-летняя женщина задержана по подозрению в краже 750 тыс. рублей из квартиры жительницы села Засечного Пензенской области.

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«Подозреваемая пояснила, что вместе со своей знакомой она находилась в квартире потерпевшей, где та рассказала им о своих сбережениях. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка квартиры спала, злоумышленница похитила деньги и с ними скрылась», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что у женщины изъято лишь 650 тыс. рублей, которые вернули владелице.

«Остальные средства подозреваемая потратила на личные нужды», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что женщина призналась в содеянном, в ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело», — резюмировали в ведомстве.