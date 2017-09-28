В Пензе женщина осуждена за кражу денег у мужчины, приютившего ее на ночь Криминал

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 28-летней уроженке Башмаковского района Пензенской области, которая признана виновной в краже.

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«В июне 34-летний потерпевший встретил женщину на улице. Она солгала мужчине, что не в состоянии купить себе еду и ей негде ночевать. Потерпевший накормил женщину в кафе и привел в свою квартиру на улице Северополянской в Пензе для ночевки. Перед этим он снял денежные средства с банковской карты», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, осужденная запомнила пин-код от карты, ночью похитила ее из кармана брюк спящего мужчины и сняла с нее 29 тыс. рублей.

«Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью. Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.