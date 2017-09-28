В Пензе подросток получил условный срок за избиение прохожего Криминал

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно назначено 17-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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«10 февраля, находясь в своей квартире в доме на улице Попова, мужчина распивал спиртное в компании приятелей, после чего вышел на балкон. В это время по улице проходили ранее незнакомые ему двое молодых людей. Осужденный свистнул им, и между ними началась словесная перепалка. Он выбежал на улицу, а вслед за ним — его приятели», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, что они догнали молодых людей, после чего завязалась драка.

«Осужденный ударил потерпевшего коленом в область туловища, сделал подсечку ног, от чего тот упал на землю. Он продолжил наносить лежавшему на земле мужчине удары ногой в область головы, грудной клетки и туловища. Затем он сел на живот прохожего и кулаками нанес множественные удары по голове, шее и грудной клетке», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, встав с потерпевшего, осужденный начал бить его ногами в грудь и туловище, после чего нанес удар своим лбом в лицо прохожего.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировала Наталья Фомина.