19:04:20 Пятница, 29 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Житель Пензенской области проведет 8 лет в колонии за убийство отца

17:01 | 29.09.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 23-летнему жителю села Лапшово Камешкирского района Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве отца.

Житель Пензенской области проведет 8 лет в колонии за убийство отца

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером 23 января мужчина распивал спиртное со своим отцом 1965 года рождения. В ходе общения между ними произошла ссора, в результате которой он, находясь на кухне, схватил нож и нанес им несколько ударов по телу отца», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, от полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Приговор не вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе глава Минфина РФ охарактеризовал экономику регионов ПФО Пенсионерка из Заречного лишилась денег, пытаясь освободить «сына» от ответственности
В Пензе состоялась трехсторонняя встреча Силуанова, Бабича и Белозерцева В Пензенской области собрали более 100 кг желудей
В Пензенской области благодаря реструктуризации высвободится почти 4 млрд. рублей В Пензе 2 октября стартует прием заявок на возмещение затрат на покупку оборудования
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама