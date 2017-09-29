Житель Пензенской области проведет 8 лет в колонии за убийство отца Криминал

Пенза, 29 сентября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 23-летнему жителю села Лапшово Камешкирского района Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве отца.

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«Вечером 23 января мужчина распивал спиртное со своим отцом 1965 года рождения. В ходе общения между ними произошла ссора, в результате которой он, находясь на кухне, схватил нож и нанес им несколько ударов по телу отца», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она уточнила, от полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Приговор не вступил в законную силу», — резюмировала собеседница агентства.