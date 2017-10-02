В Пензенской области водитель автобуса подозревается в попытке дать взятку полицейскому Криминал

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Водитель автобуса подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Спасском районе Пензенской области за несоставление протоколов в отношении двоих граждан Узбекистана, нарушивших режим пребывания в России.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 23 сентября подозреваемый, управляя автобусом, был остановлен сотрудником полиции на посту ГИБДД, расположенном в Спасском районе, для проверки документов. В ходе нее установлено, что у двоих пассажиров автобуса – граждан Узбекистана, нарушен режим пребывания в России. Они были доставлены в отделение полиции для составления протоколов об административном правонарушении», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Наталья Фомина.

Она пояснила, что подозреваемый попытался передать начальнику отделения полиции взятку в размере 5 тыс. рублей.

«Злоумышленник не довел до конца свой преступный умысел, поскольку его незаконные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — добавила собеседница агентства.

По словам Натальи Фоминой, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.