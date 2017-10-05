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В Пензе силовики задержали адвоката и его знакомого при получении 500 тыс. рублей

19:50 | 05.10.2017 | Криминал

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Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на мошенничество в крупном размере возбуждено в Пензе в отношении одного из адвокатов и его знакомого.

В Пензе силовики задержали адвоката и его знакомого при получении 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в конце сентября 2017 года адвокат и его знакомый узнали о возбуждении дела в связи с совершением жителем Пензы уголовно наказуемого деяния. Впоследствии они неоднократно встречались с данным мужчиной и убедили его, что имеют возможность решить вопрос об избрании в отношении него на период расследования меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а в дальнейшем и вопрос о прекращении уголовного дела. 2 октября злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь возле одного из домов на улице Ново-Казанской, путем обмана и злоупотребления доверием мужчины получили от последнего денежные средства в сумме 500 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что распорядиться крупной суммой они не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками ФСБ и следственного управления СКР.

В пресс-службе уточнили, что адвокату и его приятелю предъявлено обвинение.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году в Пензе был задержан адвокат, предложивший подсудимому решить вопрос о снижении срока наказания в виде лишения свободы по приговору суда. Мужчина был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 1,5 годам лишения свободы.
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