Замглавы администрации Бессоновского сельсовета предстанет перед судом за взятку Криминал

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении заместителя главы администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области Сергея Шиляева направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, должностное лицо обвиняется получении значительной суммы денег за незаконные действия.

«Как установлено органом следствия, в августе 2017 года 34-летний чиновник получил взятку в виде денег в размере 50 тыс. рублей за совершение незаконных действий — внесение в табель учета отработанного времени заведомо ложных сведений об отработке одним из осужденных 260 часов обязательных работ», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что наказание тому мужчине было назначено приговором мирового судьи за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«В результате противоправных действий обвиняемого он был незаконно освобожден от его отбывания», — уточнила Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», противоправные действия должностного лица были пресечены сотрудниками подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области. Сергей Шиляев был задержан в непосредственно в момент получения взятки.