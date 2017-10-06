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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

Замглавы администрации Бессоновского сельсовета предстанет перед судом за взятку

11:15 | 06.10.2017 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» в отношении заместителя главы администрации Бессоновского сельсовета Бессоновского района Пензенской области Сергея Шиляева направлено в суд для рассмотрения по существу.

Замглавы администрации Бессоновского сельсовета предстанет перед судом за взятку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, должностное лицо обвиняется получении значительной суммы денег за незаконные действия.

«Как установлено органом следствия, в августе 2017 года 34-летний чиновник получил взятку в виде денег в размере 50 тыс. рублей за совершение незаконных действий — внесение в табель учета отработанного времени заведомо ложных сведений об отработке одним из осужденных 260 часов обязательных работ», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что наказание тому мужчине было назначено приговором мирового судьи за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

«В результате противоправных действий обвиняемого он был незаконно освобожден от его отбывания», — уточнила Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», противоправные действия должностного лица были пресечены сотрудниками подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Пензенской области. Сергей Шиляев был задержан в непосредственно в момент получения взятки.
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