В Пензе водитель мотовездехода отправится в колонию-поселение за смерть пассажира Криминал

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на 1,5 года с отбыванием в колонии-поселении назначено в Пензе водителю мотовездехода, допустившему смерть пассажира.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, мужчина находился за рулем, несмотря на то, что ранее на 1,5 года был лишен водительских прав.

«Он не справился с управлением мотовездеходом, допустил его занос и наехал на бордюрный камень, после чего транспортное средство опрокинулось. Пассажиру были причинены телесные повреждения, повлекшие по неосторожности его смерть», — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя суда, мужчина согласился с предъявленным обвинением, дело рассмотрено в особом порядке.

Он пояснил, что нарушитель также лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

«Приговор не вступил в законную силу, срок для его обжалования не истек», — уточнил представитель суда.