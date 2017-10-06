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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

В Пензе водитель мотовездехода отправится в колонию-поселение за смерть пассажира

12:40 | 06.10.2017 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на 1,5 года с отбыванием в колонии-поселении назначено в Пензе водителю мотовездехода, допустившему смерть пассажира.

В Пензе водитель мотовездехода отправится в колонию-поселение за смерть пассажира

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, мужчина находился за рулем, несмотря на то, что ранее на 1,5 года был лишен водительских прав.

«Он не справился с управлением мотовездеходом, допустил его занос и наехал на бордюрный камень, после чего транспортное средство опрокинулось. Пассажиру были причинены телесные повреждения, повлекшие по неосторожности его смерть», — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя суда, мужчина согласился с предъявленным обвинением, дело рассмотрено в особом порядке.

Он пояснил, что нарушитель также лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

«Приговор не вступил в законную силу, срок для его обжалования не истек», — уточнил представитель суда.
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