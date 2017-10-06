В Пензе мужчина после конфликта на улице госпитализирован с травмами головы Криминал

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. 43-летний мужчина госпитализирован с травмами головы различной степени тяжести в результате конфликта, который произошел в Пензе на улице Макаренко. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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В ведомстве отметили, что о пациенте в полицию сообщили врачи пензенской больницы, в которую был доставлен пострадавший.

«Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. При проверке установлено, что на улице Макаренко в ночное время в ходе конфликта потерпевшего избил руками и ногами 30-летний житель Пензы», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.