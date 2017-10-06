18:59:05 Пятница, 6 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ Ответы мэра Пензы Виктора Кувайцева на вопросы читателей ИА «PenzaNews»

В Пензе мужчина после конфликта на улице госпитализирован с травмами головы

14:48 | 06.10.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. 43-летний мужчина госпитализирован с травмами головы различной степени тяжести в результате конфликта, который произошел в Пензе на улице Макаренко. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина после конфликта на улице госпитализирован с травмами головы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что о пациенте в полицию сообщили врачи пензенской больницы, в которую был доставлен пострадавший.

«Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. При проверке установлено, что на улице Макаренко в ночное время в ходе конфликта потерпевшего избил руками и ногами 30-летний житель Пензы», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что подозреваемый признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.
Актуальное
Читайте также
«Ростелеком» представил новую услугу для дистанционного видеонаблюдения Пензенский губернатор провел личный прием граждан в Сосновоборском районе
В Пензе фтизиатры проведут субботний прием В Пензе водитель мотовездехода отправится в колонию-поселение за смерть пассажира
Пензенскую область на соревнованиях «Надежды России» представят семь гимнасток Пензенская прокуратура выявила нарушения в деятельности Ространснадзора
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама