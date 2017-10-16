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Уголовное дело возбуждено после конфликта в баре Пензы

13:36 | 16.10.2017 | Криминал

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту нападения на посетителя бара, расположенного на улице Тернопольской в Пензе, которое было совершено на него после конфликта в увеселительном заведении.

Уголовное дело возбуждено после конфликта в баре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, неизвестные подбежали к нетрезвому 36-летнему мужчине, когда он возвращался домой.

«Они повалили его на землю и начали бить, после чего похитили мобильный телефон, серебряную цепочку с крестиком, а также банковскую карту. В полицию мужчина обратился только через три дня после происшествия», — пояснили в ведомстве, уточнив, что он написал заявление лишь после диагностирования у него перелома ноги.

В пресс-службе добавили, что были изучены записи камер видеонаблюдения в баре, в котором потерпевший распивал спиртное.

«Полицейские выяснили, что незадолго до преступления у него произошел конфликт с тремя молодыми людьми», — сказали в УМВД.

В ведомстве сообщили, что подозреваемые оказались жителями Богословки в возрасте до 24 лет, один из которых — несовершеннолетний.

«Они признались в содеянном. По словам злоумышленников, они распивали в баре спиртные напитки. Конфликт с потерпевшим произошел из-за того, что он, собираясь выйти на улицу, случайно надел кепку одного из подозреваемых», — пояснили в пресс-службе, добавив, что молодые люди проследовали за мужчиной и причинили ему телесные повреждения.
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