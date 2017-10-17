В Сердобске мужчина обвиняется в убийстве собутыльника Криминал

Сердобск, 17 октября 2017. PenzaNews. Мужчина 1970 года рождения обвиняется в убийстве знакомого в Сердобске Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером в пятницу, 13 октября, обвиняемый распивал спиртное в компании своих знакомых. В процессе общения между ним и его сожительницей возникла ссора, в которую вмешалась подруга потерпевшего 1981 года рождения. Хозяин квартиры начал оскорблять сожительницу и гостью. Потерпевший сделал замечание обвиняемому», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, после этого обвиняемый ударил знакомого ножом в грудь.

«Прибывшие на место медики не смогли помочь потерпевшему. Он скончался на месте происшествия от колото-резаной раны груди, сопровождавшейся обильной кровопотерей», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — резюмировала Татьяна Махницкая.