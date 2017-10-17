Жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей при продаже поросят через интернет Криминал

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. 29-летняя жительница Пензы лишилась 50 тыс. рублей, пытаясь продать поросят через интернет.

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«Женщина разместила объявление о продаже животных на нескольких сайтах. Позже на ее номер позвонил неизвестный, который сказал, что желает приобрести одного поросенка. Под предлогом перечисления задатка он предложил пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве пояснили, что, следуя инструкциям незнакомца, потерпевшая подключила услугу «Мобильный банк» и перевела деньги на счета двух абонентских номеров сотовой связи.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.