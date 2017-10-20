В Пензе перед судом предстанут пятеро рязанцев, обвиняемых в убийствах и ограблениях Криминал

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении пятерых жителей Рязанской области в возрасте от 29 до 37 лет, обвиняемых в убийствах, кражах, разбоях, грабежах, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества в Пензенской, Липецкой и Рязанской областях, а также Мордовии, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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«Трое мужчин и женщина вступили в преступный сговор, направленный на совершение разбоя в отношении жителя Белинского района 1930 года рождения. В декабре 2014 года, вооружившись монтировкой и взяв с собой канистру с бензином, они прибыли к дому престарелого мужчины, незаконно проникли в его жилище и начали требовать от потерпевшего передачи им денежных средств. Он отказался. Тогда мужчины нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами и монтировкой по голове и телу. В результате пенсионер скончался на месте происшествия. Злоумышленники похитили 20 тыс. рублей и подожгли дом, в котором находился погибший, а затем скрылись с места преступления», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что через несколько дней один из обвиняемых, действуя в составе группы лиц, другие участники которой не установлены, совершил нападение на семью в Зубово-Полянском районе Мордовии: преступники угрожали людям ножом и требовали передачи денег.

«Обыскав жилое помещение и одежду потерпевших, злоумышленники похитили 80 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в декабре 2014 года трое обвиняемых напали на престарелых жителей Ермишинского района Рязанской области.

«Они наносили удары потерпевшим руками, монтировкой, деревянным поленом и стеклянной бутылкой. При этом одному из потерпевших — мужчине 1939 года рождения — двое злоумышленников нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Он скончался в январе 2015 года от тупой травмы грудной клетки», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в конце декабря 2014 года обвиняемые напали на престарелых жителей Вадинского района Пензенской области, у которых забрали более 40 тыс. рублей.

«В этом же месяце двое обвиняемых совершили разбойное нападение на престарелых мужчину и женщину в Чаплыгине Липецкой области. От причиненных телесных повреждений оба потерпевших скончались на месте преступления. Злоумышленники незаконно завладели принадлежащими им 120 тыс. рублей. Покидая место преступления, они подожгли дом», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления.

По ее словам, в декабре 2014 года трое обвиняемых ограбили жительницу Липецкой области, у которой силой забрали 40 тыс. рублей, и пенсионерку из Рязанской области — она лишилась 112 тыс. рублей.

«В конце ноября 2014 года злоумышленниками совершено разбойное нападение на семейную пару престарелого возраста в Сасовском районе Рязанской области. Пенсионерам были причинены телесные повреждения, похищено 50 тыс. рублей и золотые украшения», — добавила Татьяна Махницкая.

Она подчеркнула, что лица, совершившие данные преступления, были выявлены благодаря совместной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области.

«Всем обвиняемым в ходе следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировала собеседница агентства.