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Двое полицейских из Пензенской области задержаны в Москве при получении взятки

22:35 | 22.10.2017 | Криминал

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Пенза, 22 октября 2017. PenzaNews. Двое сотрудников полиции из города Заречного Пензенской области — оперуполномоченный отдела уголовного розыска и старший участковый уполномоченный — задержаны в столице при получении крупной взятки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по городу Москве.

Двое полицейских из Пензенской области задержаны в Москве при получении взятки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, днем 20 октября 2017 года обвиняемые, находясь в автомобиле, припаркованном вблизи дома по Старомарьинскому шоссе в Москве, используя свои служебные полномочия, получили от подозреваемой в мошенничестве, действовавшей в рамках оперативно-разыскного мероприятия, взятку в размере 243 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В следственном управлении пояснили, что незаконное вознаграждение полагалось за непроведение у женщины неотложного обыска в жилище и недоставление ее к дознавателю Пензенской области для выполнения необходимых действий по уголовному делу о мошенничестве.

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«После получения денежных средств обвиняемые были задержаны сотрудниками отдела собственной безопасности управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве», — добавили в пресс-службе.

В СКР сообщили, что в зависимости от роли каждого полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

«В ходе проведения следственных действий обвиняемые вину признали. В настоящее время следствием проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», — сказали в ведомстве.
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