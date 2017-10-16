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На сайте ИА «PenzaNews» запущен повторный онлайн-опрос о работе полиции

11:35 | 16.10.2017 | Общество

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Пенза, 16 октября 2017. PenzaNews. Повторный онлайн-опрос о работе полиции запущен на сайте независимого информационного агентства «PenzaNews» в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России, который традиционно отмечается 10 ноября.

На сайте ИА «PenzaNews» запущен повторный онлайн-опрос о работе полиции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Весной и летом 2017 года интернет-пользователи, принявшие участие в голосовании, уже отвечали на четыре вопроса — о доверии сотрудникам полиции, об оценке работы правоохранителей в целом, о чувстве защищенности от преступных посягательств, а также о том, знают ли они, кто является их участковым.

Спустя полтора месяца после публикации результатов первого онлайн-исследования, когда стало известно, что более половины респондентов не доверяют полицейским, в редакцию ИА «PenzaNews» от начальника правового отдела УМВД России по Пензенской области Лидии Ульяновой поступил официальный комментарий. Из него, в частности, следовало, что опрос, в котором приняли участие 376 пользователей, якобы не может адекватно отражать мнение всего населения региона.

Такая позиция ведомства вызвала обоснованную критику со стороны социологов, работающих не только Пензе, но и далеко за ее пределами. По их словам, результаты интернет-опроса, несмотря на кажущееся малое число респондентов в несколько сотен, в целом верно отражают мнение более чем миллионного населения Пензенской области.

Так, для выборки с ошибкой в 5% вполне достаточно обследовать всего 400 респондентов при почти бесконечной генеральной совокупности, а чтобы, например, понизить ее до 4%, следует изучить мнение 625 человек.

В августе редакция ИА «PenzaNews» приняла решение по окончании цикла интернет-опросов, связанных с сентябрьскими выборами в Законодательное собрание Пензенской области, провести серию новых онлайн-исследований о работе полиции, задав пользователям сайта все те же четыре вопроса, что и раньше. При этом была поставлена задача привлечь как можно большее число интернет-респондентов из разных сфер деятельности.

К настоящему времени редакция ИА «PenzaNews» обратилась с просьбой к представителям власти, бизнеса, общественных организаций, политических партий, правоохранительных органов, а также педагогам, врачам, рабочим и студентам принять самое активное участие в голосовании.
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