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Уроженцы ближнего зарубежья задержаны за незаконный сбыт героина в Пензе

12:32 | 23.10.2017 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Трое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья задержаны в Пензе по подозрению в незаконном сбыте героина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Уроженцы ближнего зарубежья задержаны за незаконный сбыт героина в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По оперативным данным, подозреваемые прибыли в Пензу, чтобы разложить по тайникам партии наркотического средства», — пояснили в ведомстве, добавив, что злоумышленники успели сделать шесть «закладок».

В пресс-службе пояснили, что при досмотре их автомобиля было обнаружено еще 56 свертков с героином, в итоге общая масса изъятого наркотика составила 126 граммов.

По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело, злоумышленники заключены под стражу.

Отрабатывается их причастность к сбыту наркотиков в соседних регионах.
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